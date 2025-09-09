الجامعة العربية: مواقف روسيا تكشف اهتمامها المتزايد بتعميق الشراكات مع العالم العربي

أكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي، أن المواقف والمساعي التي اتخذتها روسيا الاتحادية على الساحة السياسية، لاسيما فيما يتصل بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كشفت عن اهتمامها المتزايد بتعميق الشراكات مع العالم العربي.

جاء ذلك خلال استقبال السفير خالد بن محمد منزلاوي، في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم /الثلاثاء/، السفير قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير غيورغي بوريسينكو سفير دولة روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لعقد القمة العربية – الروسية الأولى، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر المقبل بموسكو- روسيا الاتحادية، والتي سيسبقها انعقاد أعمال الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي- الروسي بتاريخ 13 أكتوبر المقبل.

وأكد منزلاوي، أهمية مواصلة تعزيز آليات التعاون مع دولة روسيا الاتحادية وعبر عن تطلعه في أن تخرج القمة بنتائج طموحة وفعالة، بما يلبي تطلعات الجانبين العربي والروسي.

