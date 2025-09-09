قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
الجامعة العربية: مواقف روسيا تكشف اهتمامها المتزايد بتعميق الشراكات مع العالم العربي

أ ش أ

أكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي، أن المواقف والمساعي التي اتخذتها روسيا الاتحادية على الساحة السياسية، لاسيما فيما يتصل بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كشفت عن اهتمامها المتزايد بتعميق الشراكات مع العالم العربي. 
جاء ذلك خلال استقبال السفير خالد بن محمد منزلاوي، في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم /الثلاثاء/، السفير قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير غيورغي بوريسينكو سفير دولة روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية. 
يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لعقد القمة العربية – الروسية الأولى، المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر المقبل بموسكو- روسيا الاتحادية، والتي سيسبقها انعقاد أعمال الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي- الروسي بتاريخ 13 أكتوبر المقبل.
وأكد منزلاوي، أهمية مواصلة تعزيز آليات التعاون مع دولة روسيا الاتحادية وعبر عن تطلعه في أن تخرج القمة بنتائج طموحة وفعالة، بما يلبي تطلعات الجانبين العربي والروسي.
 

