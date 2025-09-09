قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
أخبار البلد

الزراعة تطلق 270 قافلة بيطرية مجانية في 257 قرية خلال الشهر الماضي

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن إجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ  270 قافلة، شملت 257 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواصلة تعزيز الخدمات البيطرية المجانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمربين، ودعم المبادرات التنموية بالمناطق الريفية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار "الأقنص" إلى أن القوافل البيطرية تمثل ركيزة أساسية في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين، خاصة في القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن القوافل، البالغ عددها 270 قافلة، نجحت في تغطية 257 قرية بمختلف المحافظات، وقدمت خدماتها العلاجية لما يقرب من 78981  رأس ماشية، شملت: الرش لـ  18533 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 35086 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى علاج 13832 حالة باطنة، إضافة إلى إجراء 1110 عملية جراحية، وفحص وعلاج 6020 حالة تناسلية، مشيرا إلى  تم خلال تلك القوافل فحص وعلاج حوالي 82363 طائرا.

الزراعة قافلة بيطرية مجانية القوافل البيطرية قوافل بيطرية

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
محافظ الشرقية
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
