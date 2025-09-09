الزراعة تطلق 270 قافلة بيطرية مجانية في 257 قرية خلال الشهر الماضي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن إجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي، بلغ 270 قافلة، شملت 257 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواصلة تعزيز الخدمات البيطرية المجانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمربين، ودعم المبادرات التنموية بالمناطق الريفية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار "الأقنص" إلى أن القوافل البيطرية تمثل ركيزة أساسية في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين، خاصة في القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن القوافل، البالغ عددها 270 قافلة، نجحت في تغطية 257 قرية بمختلف المحافظات، وقدمت خدماتها العلاجية لما يقرب من 78981 رأس ماشية، شملت: الرش لـ 18533 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 35086 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى علاج 13832 حالة باطنة، إضافة إلى إجراء 1110 عملية جراحية، وفحص وعلاج 6020 حالة تناسلية، مشيرا إلى تم خلال تلك القوافل فحص وعلاج حوالي 82363 طائرا.