قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: صناعة الأسمدة ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاجية

أسمدة
أسمدة
أميرة خلف

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، مؤكدا أنها أحد الأعمدة الرئيسية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.


وأشار"الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن  صناعة الأسمدة الزراعية  تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي، علاوة على تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.


وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

لجنة الزراعة الزراعة الأسمدة الزراعية أسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد