برلماني: صناعة الأسمدة ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاجية

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب توجيهات رئيس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، مؤكدا أنها أحد الأعمدة الرئيسية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.



وأشار"الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن صناعة الأسمدة الزراعية تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي، علاوة على تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.



وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.