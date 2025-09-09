قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع مسئولي Jan De Nul البلجيكية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية

وزير الاستثمار يلتقى مسؤولي Jan De Nul البلجيكية
ولاء عبد الكريم

 التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة Jan De Nul البلجيكية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، خاصة ما يتعلق بربط الكهرباء بين مصر وأوروبا عبر شبكات حديثة .

يأتي ذلك فى إطار زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة المتجددة وتصدير الكهرباء، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتوليد وتصدير الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الشراكات الدولية.

وأشاد الخطيب بما أبدته الشركة البلجيكية من التزام واستثمارات ضخمة في تطوير تقنيات متقدمة لنقل الطاقة عبر الكابلات البحرية، وهو ما يعكس جدية الشركاء الأوروبيين في دعم مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون المصري الأوروبي في هذا المجال.

واستعرض مسؤولو الشركة الجهود المبذولة في إعداد الدراسات الفنية ودعم القدرات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى، التي تمثل نقلة نوعية في التعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وبلجيكا، ويؤسس لمرحلة جديدة من المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة المستدامة، الذي يمثل أولوية لمستقبل التنمية في مصر وأوروبا على حد سواء.

