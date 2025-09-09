قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع انبعاثات حمض النيتروز في التربة يسرع من تلوث الأوزون العالمي

انبعاثات حمض النيتروز
انبعاثات حمض النيتروز
حنان توفيق

يعد تلوث الأوزون مصدر قلق بيئي عالمي، لا يهدد صحة الإنسان وإنتاج المحاصيل فحسب، بل يفاهم أيضاً ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبينما يعزي تكوين الأوزون غالباً إلى الملوثات البشرية، فقد تبين أن انبعاثات التربة تمثل مصدراً مهماً آخر.

ودرس باحثو جامعة هونغ كونغ للبوليتكنيك (PolyU) بيانات انبعاثات حمض النيتروز (HONO) العالمية في التربة من عام 1980 إلى عام 2016، وأدرجوها في نموذج كيميائي مناخي للكشف عن الدور المحوري لانبعاثات حمض النيتروز في التربة في زيادة نسبة اختلاط الأوزون في الهواء وتأثيرها السلبي على الغطاء النباتي.

تطلق الأنشطة الميكروبية في التربة والممارسات الزراعية، ولا سيما استخدام الأسمدة، غازات مُختلفة من التربة إلى الغلاف الجوي، وقد وجدت دراسات سابقة أن انبعاثات أكسيد النيتروجين العضوي (HONO) من التربة تُساهم بنسبة تصل إلى 80% من نسبة اختلاط أكسيد النيتروجين العضوي في الغلاف الجوي.

ويعد تفاعل أكسيد النيتروجين العضوي مع الملوثات الأخرى في الغلاف الجوي أمراً بالغ الأهمية لإنتاج الأوزون كيميائياً، كما يُعزز أكسيد النيتروجين العضوي تكوين الأوزون من خلال رفع تركيزات سلائفه، أكسيد النيتروجين (NOₓ).

قام البروفيسور تاو وانغ، أستاذ البيئة الجوية في قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة بوليتكنيك، بالتعاون مع فريقه البحثي، بتجميع مجموعة بيانات لقياسات انبعاثات أكسيد النيتريك (HONO) في التربة من أنظمة بيئية متنوعة حول العالم، كما ابتكر مخططاً كمياً لتحديد المعلمات لقياس الأثر الناتج عن الانبعاثات.

وقد أتاح البحث إجراء قياسات شاملة لمجموعة البيانات من خلال دمج متغيرات متعددة، بما في ذلك عوامل المناخ مثل درجة حرارة التربة ومحتوى الماء فيها، ونوع الأسمدة ومعدلات تطبيقها في المخطط.

أما بالنسبة للعوامل غير القابلة للقياس الكمي مثل الأنشطة الميكروبية واستخدام الأراضي وملمس التربة، فقد طبق الفريق معلمات متنوعة بناءً على بيانات خطوط العرض والطول واستخدام الأراضي لعينات التربة المقابلة.

انبعاثات حمض النيتروز الأوزون الملوثات البشرية هونغ كونغ ملمس التربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

ترشيحاتنا

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجه ستدهشك

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجة ستدهشك

رنا رئيس

إجهاض رنا رئيس .. الفنانة تجري عملية بعد تعرضها لمضاعفات

موتوسيكل في استقبال مستشفي

موتوسيكل في قلب الاستقبال.. صورة غريبة قلبت السوشيال ميديا من مستشفى بنها الجامعي

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد