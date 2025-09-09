الصحة تغلق مركز إشراقة أمل بالجيزة لمخالفاته الطبية والقانونية

أغلقت وزارة الصحة والسكان مركز “إشراقة أمل” للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة طناش بالوراق في محافظة الجيزة، لعدم حصوله على ترخيص قانوني ومخالفته الاشتراطات الصحية والقانونية، مما يهدد سلامة المرضى.

‏‎يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

معاملة غير إنسانية لفتاة بالمركز

‏‎وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن التفتيش، الذي أجرته إدارة العلاج الحر بالجيزة بالتعاون مع مباحث الوراق، جاء بعد رصد فيديو متداول يوثق معاملة غير إنسانية لفتاة بالمركز. وتبين أن المركز يعمل بدون ترخيص، مخالفًا قانون المنشآت الطبية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما تبين غياب طبيب نفسي مؤهل، وطاقم تمريض مختص، وغرفة كشف، مع عدم تسجيل المشرفين بالمركز الإقليمي للصحة النفسية.

‏‎وأظهر التفتيش نقصًا حادًا في معايير مكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات، وغياب وسائل الحماية من الحرائق، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية وأمنية جسيمة.

‏‎وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أنه تم إخلاء المركز وتسليم النزلاء لذويهم، مع تشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد على استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات.

‏‎وتدعو وزارة الصحة للإبلاغ عن أي مخالفات في المنشآت الطبية عبر الخط الساخن (105) أو منظومة الشكاوى الموحدة، أو التواصل مع إدارات العلاج الحر بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات الفورية.