ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد التعادل سلبيا.. إسلام صادق: حسام حسن يبدي ارتياحه بالنتيجة والأداء

اسلام صادق
اسلام صادق
ميرنا محمود

علق الإعلامي إسلام صادق على تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو ، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكتب إسلام صادق : المنتخب الوطني يتعادل سلبيا مع بوركينافاسو ويؤجل التأهل للمونديال وحسام حسن يبدي إرتياحه بالنتيجة والأداء .

وخطف منتخب مصر نقطة ثمينة من بوركينا فاسو بعد التعادل السلبي، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووقع اللاعب مروان عطية في مصيدة التسلل بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي بوركينا فاسو في الدقيقة 2.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش ودفع الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب فى الدقيقة 4 ليكمل المباراة.

وسقط عمر مرموش مرة أخرى دون تدخل أي لاعب فى الدقيقة 7 ، وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن بـ أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش فى الدقيقة 9.

وأرسلت ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو من على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بالقرب من الراية الركنية نفذها بيرتراند تراوري بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء وذهبت إلى بلاتي توريه الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 19.

ونفذت ركلة ركنية لصالح بوركينا فاسو من الجهة اليسرى نفذها بيرتراند تراوري بتمريرات قصيرة مرت دون خطورة على مرمى مصر في الدقيقة 22.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من لاعب مصر تريزيجيه ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس المرمى في الدقيقة 52.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمد صلاح بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة بالقدم اليمنى أحمد عيد ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 57.

وألغى هدف لصالح منتخب مصر عن طريق أسامة فيصل بداعي التسلل عليه في الدقيقة 67.

ونفذت ركلة حرة لصالح بوركينا فاسو من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها ستيف ياجو بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء دانجو واتارا ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 80.

إسلام صادق منتخب مصر مصر مع بوركينا فاسو

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

