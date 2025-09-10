الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد

ظهرت أول طائرة تابعة لأسطول الناقل الوطني مصر للطيران من طراز A350-900، في أول ظهور لها داخل مصنع إيرباص في مدينة تولوز بفرنسا، وذلك بعد الانتهاء من طلاء كسوة الطائرة بهوية ألوان أسطول الناقل الوطني.

من المقرر أن تنضم هذه الطائرة الجديدة، التي أوشكت على انتهاء تسليمها إلى مصر للطيران، قبل نهاية العام الجاري تحديدًا في ديسمبر.

طائرة مصر للطيران الجديدة

أجرت مصر للطيران طلب شراء مؤكد لـ 16 طائرة من الشركة العالمية إيرباص من طراز A350-900، على أن يتم تسليمهم الطائرات تدريجيًا خلال السنوات القليلة القادمة.

6 طائرات أخرى في 2026

من المتوقع أن تنضم أول طائرة A350 إلى الأسطول في ديسمبر 2025، وستنضم 6 طائرات أخرى في 2026، وثلاث طائرات أخرى في 2030، ثم سيتم تسليم الطائرات الست المتبقية بين 2030 و2033.

طائرة مصر للطيران قبل انتهاء الطلاء بالكامل

وكانت مصر للطيران ستتوسع بشكل أسرع، لكن تأخيرات تسليم الطائرات بسبب الأزمات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وأزمات قطع الغيار للطائرات أوقفت معدل نموها، حيث كان من المفترض أن تستلم عددًا كبيرًا من الطائرات هذا العام، وتم تأجيلها لمدة 12 شهرًا".