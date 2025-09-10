قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
رئيس وزراء بريطانيا يصف الغارة الإسرائيلية على الدوحة بـ «الانتهاك الخطير»
بوركينافاسو يُقدّم هدية خاصة لـ محمد صلاح .. شاهد
دمــ.ـاء في الدوحة.. قتيــ.ـل ثانٍ يسقط جراء الهجوم الإسرائيلي على قطر
من غرفة السيطرة.. «زامير» يقود الطيارين الإسرائيليين شخصيًا لضرب قادة حماس في قطر|شاهد
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الريادة: استهداف قادة حماس في الدوحة «عدوان سافر»

كمال حسانين
كمال حسانين

استنكر كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية أثناء وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرًا أن ما حدث يُمثل عدوانًا سافرًا واستهانة غير مسبوقة بمبادئ السيادة الوطنية، وخرقًا فجًّا للقانون الدولي.

وأكد حسنين أن هذا التطور الخطير يكشف عن وجه الاحتلال الحقيقي، الذي لا يعترف بأي حدود أو قوانين، ويتعامل مع المجتمع الدولي بمنطق الفوضى والقوة، مشددًا على أن استهداف قيادات سياسية على أرض دولة عربية ذات سيادة يُعد سابقة خطيرة تُهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل الحرب

وأضاف رئيس حزب الريادة أن مثل هذه العمليات لا يمكن فصلها عن نهج إسرائيلي متصاعد يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإجهاض كل المبادرات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يُمثل استفزازًا مباشرًا للمجتمع الدولي، وتحديًا واضحًا للدول العربية، التي أصبحت مستهدفة في أمنها وسلامة أراضيها.

الرد العربي يجب أن يكون موحدًا وقويًا

وأشار حسنين إلى أن الرد العربي يجب أن يكون موحدًا وقويًا، يبدأ بإدانة واضحة لهذه الجريمة، ويمر عبر تحرك دبلوماسي فاعل في المحافل الدولية، وصولًا إلى ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، باعتبار ما جرى جريمة منظمة ترتقي إلى مستوى الإرهاب الدولي.

ولفت إلى أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها العدوانية، ويهدد بجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد والعنف، مشددًا على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن يقتصر على بيانات الشجب، بل يتطلب خطوات عملية لتثبيت حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واختتم رئيس حزب الريادة حديثه مشيرًا إلى أن وحدة الموقف العربي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من محاولات تصفية وتجاهل دولي غير مبرر.

غزة قطر الدوحة إسرائيل تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترشيحاتنا

عزت إبراهيم

اعتماد المحاور الفرعية لمؤتمر أدباء مصر في دورته الـ37 تحت عنوان الأدب والدراما

مهرجان بردية

تكريم إلهام شاهين وهالة صدقي وخالد الراجح في افتتاح حفل مهرجان بردية السينمائي

عزاء مصطفى الخضري

غياب الفنانين عن عزاء الراحل مصطفى الخضري

بالصور

الكورتيزول هرمون التوتر الخفي.. اكتشف كيف يُدمــّـر صحتك بصمت؟

أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول
أعراض ارتفاع الكورتيزول

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد