رئيس حزب الاتحاد يدين العدوان الإسرائيلي على قطر ويدعو لموقف عربي مواحد لمواجهة الخطر الإسرائيلي

أدان المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، معتبرًا إياه اعتداءً سافرًا على السيادة العربية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد صقر في تصريحاته، أن ما جرى يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن القومي العربي كله، ويكشف مجددًا أن إسرائيل «عمياء لا ترى» سوى أوهامهها “إسرائيل الكبرى” وتواصل في ضوء ذلك سياساتها العدوانية تجاه محيطها العربي دون احترام للشرعية الدولية أو حقوق الشعوب.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على تضامن الكامل مع دولة قطر شعبًا وحكومةً في مواجهة هذا الاعتداء، مؤكدًا دعم الحزب لكل جهد عربي وإقليمي ودولي يهدف إلى وقف العدوان وحماية المدنيين وسيادة الدول العربية.

واختتم صقر بيانه بالتأكيد على أنه لابد من اجتماع عربي عاجل لتنسيق المواقف، لأن «الهكر يهدد الجميع» والسكوت على هذه الاعتداءات يشجع إسرائيل على مزيد من التصعيد ويقوض الأمن والسلم في المنطقة بأسرها.