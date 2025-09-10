المؤبد لمتهمين بتهمة تهريب تلسكوبات عبر ميناء سفاجا

أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة رئيس الدائرة الأولى، حكمًا بالسجن المؤبد على متهمين اثنين بعد إدانتهم في قضيتي حيازة ومحاولة تهريب أجهزة تلسكوب عبر ميناء سفاجا البحري.



ففي القضية الأولى (رقم 2418 جنايات سفاجا)، عاقبت المحكمة المتهم "ع. ا. ع" غيابيًا بالسجن المؤبد بعد ثبوت تورطه في حيازة وتهريب تلسكوب.

أما في القضية الثانية (رقم 1146 جنايات سفاجا)، فقد أصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا غيابيًا بحق المتهم "ع. ف. ت"، لإدانته بحيازة ومحاولة تهريب تلسكوب من الميناء ذاته.



ويأتي الحكم في إطار تشديد الرقابة القضائية على محاولات تهريب الأجهزة والمعدات عبر الموانئ البحرية.