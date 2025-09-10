وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر بعد وصولها من بوركينا فاسو

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، والتي وصلت في السابعة النصف صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من بوركينا فاسو بعد مواجهة منتخبها باستاد ٤ أغسطس في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليستمر معها تصدر الفراعنة لجدول ترتيب المجموعة برصيد ٢٠ نقطة ثم بوركينا في المركز الثاني برصيد ١٥ نقطة.

رافق بعثة منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و مصطفى أبو زهرة عضو المجلس وطارق أبو العينين عضو المجلس و رئيس بعثة الفريق في بوركينا.