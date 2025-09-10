اقعد دكة.. فاروق جعفر يكشف كواليس مشادته مع نجله سيف عقب مباراة وادي دجلة

كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن تفاصيل مشادته مع نجله سيف جعفر لاعب الفريق الأبيض، بعد الخسارة أمام وادي دجلة في بطولة الدوري.

وقال جعفر، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون": "دخلت في مشادة مع سيف بعد المباراة، حزني على الزمالك هو السبب. قلت له بالحرف: متلعبش في مركز 6 بالزمالك، الأفضل تقعد على الدكة بدل ما الفريق يخسر".

وفي سياق آخر، تحدث جعفر عن أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قائلاً: "الوصول إلى كأس العالم بمدرب مصري يُعد نجاحاً يُحسب للجميع. حسام حسن قدم واحدة من أقوى مبارياته مع المنتخب، وأثبت أنه صاحب فكر مميز يجب احترامه".

وأضاف: "حسام حسن كان رجل المباراة الأول أمام بوركينا فاسو، والفريق ظهر منضبطاً، ومحمد الشناوي لم يتعرض لخطورة حقيقية، بينما لفت خالد صبحي الأنظار بمستواه".

كما أشاد بقرار إشراك مروان عطية رغم اعتباره مجازفة، مؤكداً أنه "خطوة تحسب للجهاز الفني"، مشدداً في الوقت نفسه: "لدينا أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، ولا يليق أن نصدر صورة بأننا اكتفينا بما تحقق أمام بوركينا فاسو، كنا قادرين على الفوز".