الدردير يفتح النار علي حسام حسن والسبب مصطفى محمد

فتح الناقد الرياضي عمرو الدردير النار علي حسام حسن بشأن المهاجم مصطفي محمد.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"هو مصطفى محمد مضايق حسام حسن فى حاجة؟".

وكان قد علّق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على أداء الفريق الوطني أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وكتب سعيد عبر "إكس": “مصطفى محمد نزل هو وزيزو غيروا الشكل تمامًا، بقيت بتهاجم. هو ضيع فرص، بس كان إيجابيًا، وكان مستعجل في كل قراراته، وكان غير موفق. ولو كان أخذ الوقت اللي أخذه أسامة فيصل كنا نكسب على فكرة”.

وتابع: “أي لاعب بينزل آخر 5 دقايق معظم قراراته مستعجلة، بس في المجمل كان إيجابيًا وكان غير موفق”.

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

وكان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة، حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيهم، بوركينا فاسو.