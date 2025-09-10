وزير الري يبحث مع المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية تطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ب "سيسيل كوبرى" المدير الاقليمى لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين .

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الجاري فى مجال إعداد "دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا"، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا، وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل وادارة القناطر، وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي، و دراسة الترسيبات أمام القناطر، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة .

كما تم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، ومناقشة موقف الاتفاق التمويلى ضمن البرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريباً، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عام .

كما تم مناقشة الإستفادة من الخبرة الفرنسية ضمن جهود إعداد "الخطة الإستراتيجية لصيانة وإحلال محطات الرفع"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، مشيراً إلى أن تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بها ينعكس على خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والمعنية بإجراءات التخفيف من مسببات تغير المناخ .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات، وبحث المزيد من فرص التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع.