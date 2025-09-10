إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤال بشأن رجل مباراة مصر وبوركينا فاسو

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن رجل مباراة بوركينا ومصر في تصفيات كأس العالم.

وكتب ابراهيم عبد الجواد:"رجل مباراة بوركينا ومصر في تصفيات كأس العالم هو!".

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب عودتها إلى أرض الوطن قادمة من بوركينا فاسو، بعد خوض مباراة الجولة الثامنة، من المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، علي ملعب «4 أغسطس» في العاصمة البوركينية واجادوجو.

ونجح منتخب مصر في اقتناص نقطة التعادل ليواصل منتخب مصر تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الأداء المتميز الذي قدموه خلال اللقاء، مؤكداً أن المنتخب يحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، مشدداً على أهمية مواصلة الاستعداد بكل قوة لتحقيق حلم المصريين في الوصول إلى المونديال.