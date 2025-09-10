نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

أعلنت روسيا عن تطوير دواء جديد لعلاج أورام القولون والمستقيم، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا وخطورة، في تطور طبي مثير يبعث الأمل في نفوس الملايين حول العالم.

وخلال الأيام الماضية أعلنت روسيا عن لقاح جديد للسرطان سيكون بمثابة إنجاز علمي غير مسبوق في علاج السرطان لاسيما سرطان المستقيم والأمعاء .

أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية (FMBA) فيرونيكا سكفورتسوفا،خلال مشاركتها في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك ،تفاصيل اللقاح ومدي استجابته الحالات بعد إجراء التجارب السريرية

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: