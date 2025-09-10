بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

في كثير من البيوت، تعتبر بقايا الطعام جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية. نُخزّنها في الثلاجة معتقدين أنها آمنة تمامًا، ثم نُعيد تسخينها في اليوم التالي، أو بعد يومين، وربما أكثر، لكن ما لا يدركه الكثيرون أن هذه العادة قد تكون خطرًا صامتًا يهدد الصحة.

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

حتى وإن بدا الطعام جيدًا من حيث الرائحة والمذاق، فإن الخطر يكمن في ما لا يُرى بالعين المجردة. بعض أنواع البكتيريا مثل Bacillus cereus وClostridium perfringens يمكنها أن تنمو في الطعام المطهو إذا تُرك لفترة طويلة أو تم تبريده بطريقة غير سليمة، بحسب ما نشره موقع هيثلي .

مع كل مرة يُعاد فيها التسخين

يفقد الطعام جزءًا من قيمته الغذائية.

تتكاثر البكتيريا عند تركه يبرد في درجة حرارة الغرفة.

تتزايد فرص التسمم الغذائي، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

متى تصبح بقايا الطعام غير آمنة؟

إذا تُرك الطعام المطهو خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين.

إذا تمت إعادة تسخينه أكثر من مرة واحدة.

إذا لم يُحفظ في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية في الثلاجة.

إذا مرّ على تخزينه أكثر من 3 إلى 4 أيام حتى وإن كان مبردًا.

نصائح لتناول بقايا الطعام بأمان

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟