3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
هجوم الدوحة يفجّر غضبًا في واشنطن: مستشارو ترامب مصدومون من ضربة إسرائيل
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية
اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة
ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم
إعلام عبري: إسرائيل لم تؤكد بعد تصفية قادة حماس في قطر
الدوحة تتوعد تل أبيب.. رئيس وزراء قطر يتهم نتنياهو بالهمجية وإسرائيل بممارسة «إرهاب دولة»
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة

تعد التهابات المفاصل والسرطان من أكثر الأمراض التي تهدد البشرية في السنوات الاخيرة حيث زادت معدلات الإصابة بصورة واضحة ولكن هل تعلم أن هناك زيت قادرة حماية الجسم منهما بل وعلاج الإصابة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فوائد زيت جوز الهند الصحية عديدة من بينها علاج التهابات الجسم واللثة والمفاصل بل ويساعد في علاج السرطان .

يعالج الالتهابات 


في دراسة أجريت على الحيوانات في الهند، أثبتت المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جوز الهند البكر أنها تعمل على تقليل الالتهاب وتحسين أعراض التهاب المفاصل بشكل أكثر فعالية من الأدوية الرائدة.

في دراسة حديثة أخرى، وُجد أن زيت جوز الهند، المُستخلص بحرارة متوسطة فقط، يُثبِّط الخلايا الالتهابية وقد عمل كمُسكِّن ومضاد للالتهابات.

زيت جوز الهند

الوقاية من السرطان وعلاجه


يتمتع زيت جوز الهند بخاصيتين تساعدانه في مكافحة السرطان ، وهما الكيتونات التي يُنتجها ولا تستطيع خلايا الورم الحصول على الطاقة الموجودة في الكيتونات، وتعتمد على الجلوكوز.

الميزة الثانية هي محتوى الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة في زيت جوز الهند وبما أن الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة تهضم جدران الدهون في البكتيريا، فإنها قادرة أيضًا على  قتل بكتيريا الملوية البوابية المعروفة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان من خلال تحفيز التأثيرات المضادة للانتشار والمؤيدة للموت الخلوي.

زيت جوز الهند

تعزيز جهاز المناعة

مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات
فحمض اللوريك أو المونولورين الموجود في زيت جوز الهند قد ثبتت فعاليته في الحد من فطريات المبيضات، ومحاربة البكتيريا، التي تسبب توفير بيئة خصبة للفيروسات.

 تُسبب كثرة نمو البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات والطفيليات في الجسم العديد من الأمراض اليوم.

تشير مراجعة أجريت عام 2020 إلى أن له نشاطًا مضادًا للميكروبات ويساعد في تنشيط الطبيعة المضادة للالتهابات للاستجابة المناعية في جسم الإنسان.

يمكنك استبدال الحبوب والسكر في نظامك الغذائي بزيت جوز الهند كمصدر طبيعي للطاقة عند المرض فالسكر يُغذي نمو البكتيريا الضارة.

بدلاً من ذلك، تناول ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثلاث مرات يوميًا عند المرض، واستهلك الكثير من الخضروات ومرق العظام أيضًا.

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلبة كلية رمسيس الجديدة بحضور محافظ القاهرة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلبة كلية رمسيس الجديدة بحضور محافظ القاهرة

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شُعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين

البابا تواضروس

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع زوجات كهنة الإسكندرية | صور

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

