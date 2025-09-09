المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة

تعد التهابات المفاصل والسرطان من أكثر الأمراض التي تهدد البشرية في السنوات الاخيرة حيث زادت معدلات الإصابة بصورة واضحة ولكن هل تعلم أن هناك زيت قادرة حماية الجسم منهما بل وعلاج الإصابة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فوائد زيت جوز الهند الصحية عديدة من بينها علاج التهابات الجسم واللثة والمفاصل بل ويساعد في علاج السرطان .

يعالج الالتهابات



في دراسة أجريت على الحيوانات في الهند، أثبتت المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جوز الهند البكر أنها تعمل على تقليل الالتهاب وتحسين أعراض التهاب المفاصل بشكل أكثر فعالية من الأدوية الرائدة.

في دراسة حديثة أخرى، وُجد أن زيت جوز الهند، المُستخلص بحرارة متوسطة فقط، يُثبِّط الخلايا الالتهابية وقد عمل كمُسكِّن ومضاد للالتهابات.

الوقاية من السرطان وعلاجه



يتمتع زيت جوز الهند بخاصيتين تساعدانه في مكافحة السرطان ، وهما الكيتونات التي يُنتجها ولا تستطيع خلايا الورم الحصول على الطاقة الموجودة في الكيتونات، وتعتمد على الجلوكوز.

الميزة الثانية هي محتوى الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة في زيت جوز الهند وبما أن الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة تهضم جدران الدهون في البكتيريا، فإنها قادرة أيضًا على قتل بكتيريا الملوية البوابية المعروفة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان من خلال تحفيز التأثيرات المضادة للانتشار والمؤيدة للموت الخلوي.

تعزيز جهاز المناعة

مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات

فحمض اللوريك أو المونولورين الموجود في زيت جوز الهند قد ثبتت فعاليته في الحد من فطريات المبيضات، ومحاربة البكتيريا، التي تسبب توفير بيئة خصبة للفيروسات.

تُسبب كثرة نمو البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات والطفيليات في الجسم العديد من الأمراض اليوم.

تشير مراجعة أجريت عام 2020 إلى أن له نشاطًا مضادًا للميكروبات ويساعد في تنشيط الطبيعة المضادة للالتهابات للاستجابة المناعية في جسم الإنسان.

يمكنك استبدال الحبوب والسكر في نظامك الغذائي بزيت جوز الهند كمصدر طبيعي للطاقة عند المرض فالسكر يُغذي نمو البكتيريا الضارة.

بدلاً من ذلك، تناول ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثلاث مرات يوميًا عند المرض، واستهلك الكثير من الخضروات ومرق العظام أيضًا.