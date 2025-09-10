الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية ويدعو القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مشتركة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، مشيداً بما يبذله من جهود حثيثة في قيادة جهود الإصلاح وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في تونس الشقيقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، على المستويين الرسمي والشعبي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة مع انعقاد الدورة الـ ١٨ للجنة العليا المشتركة في القاهرة، باعتبارها منصة استراتيجية لتعميق أواصر التعاون واستكشاف آفاق جديدة للتكامل، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والسعي المشترك نحو تسوية الأزمات الإقليمية.

كما تم الاتفاق كذلك على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في القارة الإفريقية، بما يعزز الحضور المصري والتونسي في محيطهما الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيسة الحكومة التونسية أعربت عن تطلع فخامة الرئيس قيس سعيد لاستقبال السيد الرئيس في زيارة رسمية إلى تونس، فيما جدّد السيد الرئيس الدعوة الموجهة إلى الرئيس التونسي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر عقده في نوفمبر ٢٠٢٥.