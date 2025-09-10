قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

رنا عصمت

متلازمة تكيس المبايض ليست مرضًا محددًا بقدر ما هي مجموعة من الأعراض، تختلف شدتها من شخص لآخر، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أكثر العلامات شيوعًا لتكيس المبايض وفقا لموقع بولد سكاى.

علامات تشير الى الاصابة بتكيس المبايض..

انقطاع الدورة الشهرية أو عدم انتظامها أو قلة تكرارها، وأحيانًا طول مدتها.

تشمل العلامات الأخرى المحتملة لمتلازمة تكيس المبايض ما يلي:

1-تساقط الشعر: قد يخف شعر الرأس تدريجيًا، وخاصةً مع التقدم في العمر.

2-زيادة نمو الشعر في أماكن غير مرغوبة (الشعرانية): مثل الوجه، والصدر، والبطن، والذراعين، وأصابع اليدين والقدمين..

3-البشرة الدهنية نتيجة زيادة الهرمونات الذكرية (الأندروجينات).

4-حب الشباب في الوجه أو الصدر أو الظهر.

5-اسمرار الجلد في مناطق معينة مثل تحت الثديين، أو تحت الإبطين، أو حول الرقبة.

6-الزوائد الجلدية وخصوصًا في الرقبة أو الإبطين.

7-الام الحوض: قد تظهر أثناء الدورة الشهرية وأحيانًا في أوقات أخرى.

8-زيادة الوزن خاصةً في منطقة البطن.

9-تكيسات المبايض: قد يلاحظ الطبيب عند الفحص بالموجات الصوتية تضخم المبايض أو وجود العديد من الأكياس الصغيرة.

10-تقلبات المزج؛ تزيد متلازمة تكيس المبايض من خطر تقلبات المزاج والشعور بالاكتئاب أو القلق، ويمكن أن يكون سبب ذلك تغيرات هرمونية بالإضافة إلى الضغط النفسي الناتج عن الأعراض.

هل يمكن الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض دون أعراض؟

نعم؛ أحيانًا لا تسبب متلازمة تكيس المبايض أي أعراض واضحة، أو تكون الأعراض طفيفة لدرجة يصعب ملاحظتها، ولأن مشكلات الدورة الشهرية قد تنتج أيضًا عن أسباب أخرى، قد يستغرق تشخيص الحالة بعض الوقت.


 

