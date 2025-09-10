معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت نسرين طافش، مرتدية جيب قصيرة باللون الأبيض، ونسقت معها توب مكشوف البطن باللون الأبيض أيضا، وأكملت إطلالتها بحقيبة وحذاء باللون اللينك ليبرزوا جمال ظهورها.

وكانت الحقيبة وردية اللون من دار Hermes بطراز Birkin 30، يصل سعرها إلى 29 ألفا و500 دولار، أي ما يعادل مليون و415 ألف جنيه.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.