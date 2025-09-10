قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موقف مصر ثابت من غزة | وسياسي: رفض تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مبرر

تطورات الوضع في غزة اليوم
تطورات الوضع في غزة اليوم
ياسمين القصاص

 في ظل تصاعد وتيرة العدوان على قطاع غزة، برز الموقف المصري كأحد أكثر المواقف الإقليمية توازنا وثباتا، مستندا إلى رؤية استراتيجية تعلي من شأن الأمن القومي وتحترم ثوابت الأمة تجاه القضية الفلسطينية. 

ولم يقتصر الموقف المصري على الرفض السياسي لخطط التهجير، بل انعكس في تحركات ميدانية ودبلوماسية تؤكد أن فلسطين ليست مجرد قضية خارجية، بل جزء لا يتجزأ من الوجدان الوطني والمصالح العليا للدولة.

وفي هذا الصدد، يقول السياسي والنقابي، المهندس حسام محرم، عضو حزب العدل والمستشار الأسبق لوزير البيئة، إن الدولة المصرية أكدت موقفها الراسخ إزاء القضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق برفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، باعتبار أن ذلك يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. 

وأضاف محرم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يأتي هذا الرفض ضمن رؤية استراتيجية شاملة، ترى أن غزة ليست فقط شقيقا عربيا في محنة، بل تمثل أيضا خطا دفاعيا متقدما لمصر من الجهة الشرقية.

وأشار محرم، إلى أن ترى الدولة أن انهيار الأوضاع في القطاع أو إدخاله في دوامة الفوضى، من شأنه أن يفتح المجال أمام الكيان الصهيوني لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد مصر، مستغلا الفوضى كذريعة لافتعال احتكاك يُمكن أن يؤدي إلى تفجير الوضع الإقليمي.

وتابع: "يعكس هذا الموقف المصري نضجا في الفهم لطبيعة المخططات الإسرائيلية، كما يجسد تطابقا بين موقف الدولة ووجدان الشعب المصري، الذي طالما رفض تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مبرر أو ظرف، واعتبرها قضية مركزية لا تقبل المساومة".

وأردف: "في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تعاملت مصر بمسؤولية عالية، حيث فتحت معابرها لإدخال المساعدات الإنسانية قدر المستطاع، مع استمرار التنسيق مع الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، لتعزيز جهود الإغاثة. كما كثفت مصر اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة دوليا لوقف إطلاق النار، محذرة من التبعات الكارثية لاستمرار العدوان على المدنيين".

واختتم: "ويعد هذا الدور امتدادا للدور التاريخي الذي تلعبه مصر في دعم الشعب الفلسطيني، مستفيدة من ثقلها الإقليمي والدولي في الدفاع عن حقوقه المشروعة، والعمل على كبح جماح التصعيد، والدفع نحو حل عادل وشامل يحفظ كرامة الفلسطينيين ويضمن أمن المنطقة واستقرارها".

غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية الموقف المصري الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

حلف شمال الأطلسي

بعد اختراق مجالها الجوي.. بولندا توجه طلبا عاجلا إلى حلف شمال الأطلسي

بولندا

إجراء بولندي عاجل ضد موسكو بعد اختراق مسيرات روسية لمجالها الجوي

الاتحاد الأوروبى والهند يسعيان لتسريع مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة

الاتحاد الأوروبى والهند يسعيان لتسريع مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد