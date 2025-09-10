ريهام عبدالغفور في ضيافة "صاحبة السعادة" .. الأحد

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" النجمة المتألقة ريهام عبدالغفور في حلقة مميزة من بين البساطة والبهجة، وذلك يوم الأحد المقبل.

تتحدث ريهام عبدالغفور خلال اللقاء عن محطات هامة في مشوارها الفني، وكيف استطاعت أن تختار أدوارها بعناية لتترك بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

كما تشارك جمهورها جانبًا من حياتها الشخصية وكواليس نجاحاتها الأخيرة مؤكدة أن سر تميزها هو الإخلاص في العمل والبحث الدائم عن الأدوار المختلفة وغير التقليدية.

وتتسم الحلقة بروح من العفوية والضحك، حيث أعادت إسعاد يونس جمهورها للتعرف أكثر على شخصية ريهام بعيدًا عن الكاميرات، لتكشف عن ملامح إنسانة صادقة وموهوبة في آن واحد.