هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
فن وثقافة

ريهام عبدالغفور في ضيافة "صاحبة السعادة" .. الأحد

ريهام عبد الغفور مع إسعاد يونس
ريهام عبد الغفور مع إسعاد يونس
أحمد إبراهيم

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" النجمة المتألقة ريهام عبدالغفور في حلقة مميزة من بين البساطة والبهجة، وذلك يوم الأحد المقبل. 

تتحدث ريهام عبدالغفور خلال اللقاء عن محطات هامة في مشوارها الفني، وكيف استطاعت أن تختار أدوارها بعناية لتترك بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

كما تشارك جمهورها جانبًا من حياتها الشخصية وكواليس نجاحاتها الأخيرة مؤكدة أن سر تميزها هو الإخلاص في العمل والبحث الدائم عن الأدوار المختلفة وغير التقليدية.

وتتسم الحلقة بروح من العفوية والضحك، حيث أعادت إسعاد يونس جمهورها للتعرف أكثر على شخصية ريهام بعيدًا عن الكاميرات، لتكشف عن ملامح إنسانة صادقة وموهوبة في آن واحد.

