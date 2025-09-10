محافظ الغربية: الجمهورية الجديدة تضع المعلم في صدارة أولوياتها

زف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشرى سارة لأبناء المحافظة من المعلمين وأسرهم، حيث أعلن اعتماد القرار الوزاري رقم (٢٢٣) الصادر بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، والخاص بتعيين (١٥٣٤) معلمًا مساعدًا جديدًا بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك استكمالًا لخطة الدولة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، بما يسهم في سد العجز ودعم العملية التعليمية على مستوى الجمهورية. وأوضح محافظ الغربية أن القرار تضمن تعيين (١٦٩) معلمًا مساعدًا من تظلمات الدفعة الثانية، و(٧٢٩) معلمًا مساعدًا ضمن الدفعة الثالثة، و(٦٢٥) معلمًا مساعدًا بالدفعة الرابعة، بالإضافة إلى (٧) معلمين من ذوي الهمم بالدفعة الثالثة و(٤) آخرين بالدفعة الرابعة، ليصبح إجمالي ما خصص لمحافظة الغربية (١٥٣٤) معلمًا مساعدًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للمدارس استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦م .

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه القرارات تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم والارتقاء بالمعلم كونه حجر الزاوية في بناء الوعي وتنشئة جيل قادر على استيعاب معطيات العصر ومواجهة محاولات بث الشائعات والأفكار الهدامة. وأضاف أن اعتماد هذه الدفعات المتتالية يعكس رؤية الدولة في توفير حلول جذرية لمشكلة العجز في أعداد المعلمين، ويعزز من قدرة المدارس على استقبال الطلاب بكامل الجاهزية، مشددًا على أن المعلم سيظل دائمًا الركيزة الأساسية في بناء وعي الأجيال وصناعة مستقبل الوطن.

ومن جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن اعتماد تعيين هذه الدفعات الجديدة يمثل نقلة نوعية للمنظومة التعليمية داخل المحافظة، موضحًا أن المديرية بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتسليم المعلمين الجدد مهام عملهم فور استيفاء مسوغات التعيين، بحيث يلتحقون بمدارسهم قبل انطلاق العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ دون أي تأخير. واكد وكيل الوزارة على أن مهنة التعليم ليست مجرد وظيفة بل هي رسالة إنسانية عظيمة تحمل في طياتها شرف تربية الأجيال وإعداد مواطن صالح وواعٍ ومحب لوطنه، موصيًا المعلمين الجدد بأن يجعلوا من مدارسهم بيئة تربوية حاضنة للعلم والقيم والانتماء، وأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائنا الطلاب في السلوك والالتزام.

واختتم قائلًا: “أنتم اليوم تلتحقون بواحدة من أشرف المهن على وجه الأرض، فكونوا على قدر هذه الأمانة، فأنتم تبنون المستقبل بأيديكم، وتصنعون من كل طالب مشروع إنسان ناجح ووطني غيور على بلده، وهذه أعظم رسالة يمكن أن يقدمها إنسان لوطنه.”