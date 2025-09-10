سيد عبد الحفيظ: منتخبنا عانى من الخروج بتصفيات كأس العالم أمام منتخبات إفريقيا الوسطى وليبيريا

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات سيد عبد الحفيظ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال سيد عبد الحفيظ: "

منتخب مصر عانى من الخروج من تصفيات كأس العالم أمام منتخبات مثل إفريقيا الوسطى وليبيريا، وبالتالي "سيبونا نفرح".



وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

كان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.