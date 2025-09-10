وزير الخارجية لوزير الاستثمار الإماراتي: مصر حريصة على توسيع التعاون والتكامل الإقليمي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي التطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى حرص مصر على توسيع التعاون والتكامل الإقليمي .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /الأربعاء/ مع وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، لبحث العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، في إطار الزيارة التي يجريها وزير الخارجية إلى أبوظبي لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير البالغ لما تبديه الإمارات من حرص دائم على دعم جهود التنمية في مصر، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين، مثمنا الزيادة الكبيرة في حجم التدفقات الاستثمارية الإماراتية المباشرة إلى السوق المصرية، بما يعكس الثقة المتبادلة في المناخ الاستثماري المصري، ويجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واستعرض في هذا السياق جهود مصر لتطوير مناخ الاستثمار، منوهاً بأن الحكومة المصرية اتخذت مؤخراً مجموعة من الإجراءات الطموحة لتحسين بيئة الأعمال، ومن أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024 - 2030 .

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على اهتمام مصر بتوسيع التعاون والتكامل الإقليمي، مشيدًا بالشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تجمع بين عدد من الدول العربية والإقليمية، ومن بينها مصر والإمارات، مؤكدا دعم مصر الكامل لهذه المبادرات لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.