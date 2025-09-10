ترامب يجدد مطالبته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بخفض فوري لأسعار الفائدة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/، مطالبته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بخفض سعر الفائدة الأساسي بشكل كبير وفوري.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية: "تحديث عاجل: لا يوجد تضخم!!! متأخر جدا، يجب خفض الفائدة وبشكل كبير الآن.. باول كارثة كاملة ولا يملك أدنى فكرة!!!".

وجاءت تصريحات ترامب بعد صدور بيانات حكومية أمريكية أظهرت تراجع أسعار المنتجين في شهر أغسطس، وهو ما اعتبره ترامب دليلا على غياب الضغوط التضخمية التي تعيق الفيدرالي عن التحرك لخفض الفائدة.

وكان الفيدرالي الأمريكي أرجأ قرار خفض أسعار الفائدة لحين ظهور تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على العديد من دول العالم، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن تتسبب في رفع الأسعار بشكل ملحوظ على المستهلكين الأمريكيين.

ويستمر الصراع بين ترامب والفيدرالي، بعد أن طالب الرئيس الأمريكي مرارا على مدار الأسابيع الماضية بخفض أسعار الفائدة.