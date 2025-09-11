كل ما تريد معرفته عن بحة الصوت .. الأسباب والحلول

بحة الصوت .. تعد بحة الصوت مشكلة مزعجة جدا، إذ إنها تعوق المرء عن التواصل مع الآخرين سواء في الحياة الوظيفية أو الشخصية، فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

بحة الصوت

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضح البروفيسور الألماني كريستوفر بور من عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ريجنسبورج الجامعي أن بحة الصوت لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

واقرأ أيضًا:

وأوضح بور أن الأسباب البسيطة لبحة الصوت تتمثل في:

فرط إجهاد الحبال الصوتية على سبيل المثال بسبب حفلة صاخبة أو إلقاء محاضرة طويلة

نزلة برد

التدخين وشرب الخمر

التعرض للغبار بكثرة

أسباب خطيرة لبحة الصوت

أما الأسباب الخطيرة لبحة الصوت فتتمثل في:

الارتجاع المريئي؛ حيث يرتفع حمض المعدة إلى المريء ويهيج الحنجرة

التهاب الحنجرة

العقيدات أو السلائل أو الأكياس، التي تُعيق تدفق الهواء، وبالتالي تضعف اهتزاز الحبال الصوتية.

سرطان الحنجرة

كما قد ترجع بحة الصوت أيضًا إلى عوامل نفسية، مثل ما يُسمى بفقدان الصوت النفسي المنشأ؛ حيث يفقد المصابون به جزءا من صوتهم أو كليا بسبب الضغط النفسي، وتتراوح الأعراض من همسة أجشّة إلى فقدان الصوت تماما.

تدابير للوقاية من بحة الصوت

ولمواجهة بحة الصوت، أوصى البروفيسور أنطونيو-أوريسته جوستيان، كبير الأطباء في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى شتراوبينج، باتخاذ التدابير التالية:

ترطيب الحبال الصوتية

بما أن نقص مرونة الحبال الصوتية يُسبب بحة الصوت، فمن المهم استعادتها قدر الإمكان، وهو ما يمكن تحقيقه بالحفاظ على رطوبة الحبال الصوتية، على سبيل المثال باستخدام حمض الهيالورونيك أو أقراص الاستحلاب الملحية؛ حيث إنها تُزيد محتوى الملح في اللعاب، وبالتالي رطوبة الخلايا.

كما يمكن أن يكون استنشاق المحلول الملحي مُهدئا. وبشكل عام، ينبغي على الأشخاص، الذين يعانون من بحة الصوت، شرب الكثير من السوائل، بما في ذلك الشاي الدافئ مثل البابونج أو المريمية؛ فالأول له تأثير مضاد للالتهابات، والثاني له تأثير مرطب.

عدم إجهاد الصوت بشكل إضافي: عند المعاناة من بحة الصوت، ينبغي حماية الصوت، أي التحدث بأقل قدر ممكن.

تجنب تنظيف الحلق والهمس؛ لأنهما يُزيدان الضغط على الحبال الصوتية المتهيجة أصلا. وفي حالة وجود مخاط على الحبال الصوتية، فإن السعال يعد أفضل من تنظيف الحلق.

استشارة الطبيب

إذا استمرت بحة الصوت لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء بحة الصوت السبب واستبعاد الأمراض الخطيرة مثل سرطان الحنجرة.

ويسري ذلك بصفة خاصة إذا كانت بحة الصوت مصحوبة بأعراض أخرى مثل صعوبات البلع وضيق التنفس والشعور بوجود جسم غريب في الحلق أو عقدة في الحلق، بالإضافة إلى قدان الوزن غير المبرّر.