الزمالك يستعيد الدوليين قبل مواجهة المصري

انتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة المنتخب الأول، وفي نفس الوقت شارك عمر جابر ومحمود حمدي الونش وناصر منسي بعد العودة من صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، كما شهدت التدريبات تواجد الفلسطيني آدم كايد.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج خاص للاعبين الدوليين لتنفيذه في مران اليوم ، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.