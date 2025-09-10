قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن فرص تعليمية وتدريبية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. تفاصيل

العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع محرر صدى البلد
كريم الخطيب

كشف العميد حاتم محمد عبد الحميد، مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع، عن تفاصيل عملية التقديم والإلتحاق بمدارس الهيئة للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى الفرص التعليمية المتقدمة التي توفرها الهيئة للطلاب المتفوقين.

وأكد «عبد الحميد» خلال تصريحات لـ «صدى البلد» أن مدارس الهيئة توفر للطلاب دراسة لمدة 3 سنوات في مجالات تكنولوجية متخصصة، وبعد التخرج، يتم تقديم الطلاب مباشرة إلى سوق العمل، مع إمكانية الاستمرار في التعليم الجامعي.

وأضاف مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع، أنه يمكن للطلاب الالتحاق بـ كلية الهندسة بتخصص ميكانيكا الطائرات أو استكمال تعليمهم في دراسات جامعية خارج مصر.

 توفير كافة المواد العملية والخامات اللازمة للدراسة

وأوضح أنه يتم توفير كافة المواد العملية والخامات اللازمة للدراسة، مع التركيزعلى استخدام المعدات والخامات المحلية في جميع البرامج التعليمية.

جميع الطلاب متميزون ويتم تدريبهم بشكل عملي

وأشار إلى أن جميع الطلاب الذين يلتحقون بمدارس الهيئة متميزون أكاديميًا، ويتم تدريبهم بشكل عملي داخل المصانع التابعة للهيئة لتأهيلهم بشكل كامل لسوق العمل.

ولفت إلى أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية لعلوم الطيران بدأت في عام 2023، ويبلغ عدد الطلاب الحاليين في المدرسة حوالي 36 طالبًا، منهم 25 طالبًا في المرحلة الأولى و11 طالبًا في المرحلة الثانية.

العميد حاتم محمد عبد الحميد مدير عام المدارس الفنية بالهيئة العربية للتصنيع مع كريم الخطيب محرر صدى البلد
