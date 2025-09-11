ضياء رشوان: القاهرة منحازة إلى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الوساطة المصرية بين الفلسطينيين وإسرائيل غير محايدة، فهي منحازة للحق الدولي والشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر ليست على مسافة واحدة بين محتل والفلسطينيين، مشددًا، على أنّ هذا الأمر، بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري.

وتابع: "بالنسبة إلى الموضوع الإيراني، فقد وصل -لأسباب تخص إسرائيل وليس أمريكا- إلى قمة توتره وتصعيده في حرب الـ12 يوما، فقد كانت أهداف إسرائيل فيها القضاء على قوة إيران، وهو ما عبر عنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر، أنّ إسرائيل لا تستهدف القضاء على قوة إيران فقط، ولكن أي قوة إقليمية لديها قدرات اقتصادية وعسكرية يمكنها تهديد إسرائيل، وبالتالي، بلغ الأمر ذروته في حرب الـ12 يوما، ثم تدخل واشنطن.

وواصل: "بعدها، بدأت الأمور تهدأ من الجانب الأمريكي على الأقل، ولكن، على مستوى الجانب الإسرائيلي، فإنه في صبيحة وقف إطلاق النار، أرسلت إسرائيل الطيران إلى طهران من أجل تنفيذ قصف جديد، وكانت إيران قصفت إسرائيل قبلها بنصف ساعة، لكن ترامب طلب من الطيران الإسرائيلي التوقف، فتوقف الطيران الإسرائيلي دون أن يطلق قنبلة واحدة".