السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي

تعود أجواء المتعة والإثارة إلى الملاعب الأوروبية، يوم السبت 13 سبتمبر 2025، مع استئناف منافسات الدوريات الخمس الكبرى، حيث تنتظر الجماهير قمم قوية وديربيات مشتعلة قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا هذا الموسم.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تشهد الجولة الخامسة مواجهات من العيار الثقيل أبرزها:

أرسنال × نوتنجهام فورست (2:30 ظهرًا)

أرسنال يدخل اللقاء بحثًا عن التعويض بعد خسارته أمام ليفربول، بينما يخوض فورست أول اختبار له مع مدربه الجديد أنج بوستيكوجلو.

أرسنال يدخل اللقاء بحثًا عن التعويض بعد خسارته أمام ليفربول، بينما يخوض فورست أول اختبار له مع مدربه الجديد أنج بوستيكوجلو. وست هام × توتنهام هوتسبر (7:30 مساءً)

ديربي لندني مثير يتسم دائمًا بالندية، حيث تعتبره جماهير وست هام بمثابة بطولة خاصة أمام الغريم التقليدي.

ديربي لندني مثير يتسم دائمًا بالندية، حيث تعتبره جماهير وست هام بمثابة بطولة خاصة أمام الغريم التقليدي. برينتفورد × تشيلسي (10 مساءً)

كما تُقام في الخامسة عصرًا عدة مباريات:

بورنموث × برايتون – كريستال بالاس × سندرلاند – إيفرتون × أستون فيلا – فولهام × ليدز – نيوكاسل × وولفرهامبتون.

مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × ريال مدريد (5:15 عصرًا)

مواجهة صعبة للملكي خارج الديار أمام خصم اعتاد على تعقيد مهمته، خاصة على ملعب سوسيداد.

مواجهة صعبة للملكي خارج الديار أمام خصم اعتاد على تعقيد مهمته، خاصة على ملعب سوسيداد. أتلتيكو مدريد × فياريال (10 مساءً)

قمة قوية في العاصمة الإسبانية تبرز أهميتها ضمن سباق المنافسة.

مباريات الدوري الإيطالي