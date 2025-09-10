قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي

الدوريات الأوروبية الكبرى
الدوريات الأوروبية الكبرى
حمزة شعيب

تعود أجواء المتعة والإثارة إلى الملاعب الأوروبية، يوم السبت 13 سبتمبر 2025، مع استئناف منافسات الدوريات الخمس الكبرى، حيث تنتظر الجماهير قمم قوية وديربيات مشتعلة قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا هذا الموسم.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

تشهد الجولة الخامسة مواجهات من العيار الثقيل أبرزها:

  • أرسنال × نوتنجهام فورست (2:30 ظهرًا)
    أرسنال يدخل اللقاء بحثًا عن التعويض بعد خسارته أمام ليفربول، بينما يخوض فورست أول اختبار له مع مدربه الجديد أنج بوستيكوجلو.
  • وست هام × توتنهام هوتسبر (7:30 مساءً)
    ديربي لندني مثير يتسم دائمًا بالندية، حيث تعتبره جماهير وست هام بمثابة بطولة خاصة أمام الغريم التقليدي.
  • برينتفورد × تشيلسي (10 مساءً)
  • كما تُقام في الخامسة عصرًا عدة مباريات:
    بورنموث × برايتون – كريستال بالاس × سندرلاند – إيفرتون × أستون فيلا – فولهام × ليدز – نيوكاسل × وولفرهامبتون.

مباريات الدوري الإسباني

  • ريال سوسيداد × ريال مدريد (5:15 عصرًا)
    مواجهة صعبة للملكي خارج الديار أمام خصم اعتاد على تعقيد مهمته، خاصة على ملعب سوسيداد.
  • أتلتيكو مدريد × فياريال (10 مساءً)
    قمة قوية في العاصمة الإسبانية تبرز أهميتها ضمن سباق المنافسة.

مباريات الدوري الإيطالي

  • يوفنتوس × إنتر ميلان (7 مساءً)
    موقعة كبرى بين أكثر الأندية تتويجًا في إيطاليا، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على صراع القمة.
  • نابولي × فيورنتينا (9:45 مساءً)
    لقاء متكافئ يسعى خلاله الفريقان لتعزيز حظوظهما في المنافسة على المراكز الأوروبية.
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

فادي خفاجة

محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. أولى الجلسات 20 أكتوبر

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

سارق المسجد بدمنهور

اللص لم يخشى بيت الله.. هوية سارق المسجد بدمنهور| القصة الكاملة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

