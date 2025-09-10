لأول مرة .. إيزاك يُشارك في تدريبات ليفربول

عاد جيريمي فريمبونج إلى التدريبات الجماعية مع ليفربول بعد غيابه عن آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في أوتار الركبة.

لم يشارك اللاعب، المنضم هذا الصيف مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن، في مباراتي الفوز على نيوكاسل يونايتد وأرسنال، بعد أن اضطر للخروج من الملعب أمام بورنموث في الليلة الافتتاحية للموسم.

وبدلاً من الانضمام إلى منتخب هولندا، بقي فريمبونج في ليفربول للتعافي خلال فترة التوقف الدولي، وحصل على الضوء الأخضر للعودة للمشاركة في حصة تدريبية يوم الأربعاء.

كما شهدت تدريبات ليفربول أيضًا مشاركة ألكسندر إيزاك مع زملائه الجدد لأول مرة، بعد انتقاله القياسي من نيوكاسل يونايتد مقابل 125 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وبعد صيف شهد إضرابًا لإتمام الصفقة، يحتاج ليفربول إلى إعادة إيزاك إلى مستواه المعهود، وشارك لأول مرة منذ مايو الماضي، عندما دخل بديلاً مع السويد خلال المباراة التي خسرها المنتخب أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم يوم الاثنين.