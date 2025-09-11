بالأسود … درة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة درة، جمهورها صىورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.



وخطفت درة أنظار جمهورها بإطلالة لافته مرتدية فستان طويل باللون الأسود،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة بتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.

وتتميز درة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد درة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.