أخبار العالم

إذاعة جيش الاحتلال تزعم تعيين حماس قائدا جديدا للواء مدينة غزة

حماس
حماس
محمود نوفل

زعمت ‌‏إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس عيّنت قائدا جديدا  للواء مدينة غزة بدلا من عز الدين الحداد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن القائد الجديد للواء مدينة غزة يُدعي مهند رجب.

وفي وقت سابق ، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن المؤسسة العسكرية ماضية في هدفها المعلن المتمثل في "إسقاط نظام حماس والقضاء على قادتها" في قطاع غزة، مشددًا على أن "لا شيء سيمنع إسرائيل من تحقيق هذا الهدف"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية رغم الضغوط الدولية والمفاوضات الجارية.


وجاءت تصريحات المسؤول العسكري، خلال لقاء مع قادة الوحدات الميدانية، حيث أذاعت تفاصيل اللقاء قناة "آي 24" الإسرائيلية.


وأشار إلى أن الجيش يمتلك خطة متكاملة لمواصلة العمليات حتى تحقيق ما وصفه بالنصر الحاسم، مضيفًا أن المحاولات الإقليمية والدولية لوقف القتال لن تثني إسرائيل عن استكمال مهمتها، مؤكدًا أن أي هدنة لن تُقبل إذا كانت تمنح الحركة فرصة لإعادة تنظيم صفوفها

حماس المقاومة الفلسطينية لواء مدينة غزة مهند رجب قائد لواء مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

