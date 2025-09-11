قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لليوم الثانى .. معرض كنوز مطروح لمنتجات البيئة يستقبل زواره

خلال تفقد نائب محافظ مطروح معرض كنوز
ايمن محمود

لليوم الثانى على التوالي  استقبل معرض كنوز مطروح" بحديقة راضى بمدينة مرسي مطروح زواره  لشراء عدد من المنتجات    التى يضمها المعرض.

وأكد محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح أن المعرض مقام  تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،، وقام بافنتاحه امس  الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح   فى النسخة الثالثة لمعرض "كنوز مطروح" بحديقة راضى بمدينة مرسي مطروح،  وبالتعاون وبمشاركة ايادى مصر بمطروح  ومؤسسة صناع الحياة وعدد من الشركات المنتجة  للصناعات الغذائية  والمشغولات البيئية والتراثية "

وأضاف ان النسخة الثالثة لمعرض كنوز مطروح   تعد هدية مطروح لزوار المحافظة من جميع المحافظات مع الاقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح.

يشار أنه  من المقرر أن يستمر المعرض  من ١٠ حتى ٢٠ سبتمبر  الجاري، ليتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها، تجمع بين التراث والمنتجات الطبيعية والإبداع الحرفي.

واوضح أن المعرض يأتي ضمن رؤية محافظة مطروح للترويج لمنتجاتها المحلية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لها في مختلف محافظات مصر. كما يُعد المعرض بمثابة جسر حضاري واقتصادي يعكس خصوصية محافظة مطروح وتنوع مواردها وإبداع أبنائها، حيث يضم المعرض مجموعة كبيرة من المنتجات المتميزة، أبرزها الزيتون وزيت الزيتون عالي الجودة والمنتجات العطرية والأعشاب، والتمور الفاخرة، والحرف اليدوية والتراثية التي أبدعها أبناء مطروح من الحرفيين المهرة،علاوة على أن المعرض يتم إقامته بالشكل المطروحي الأصيل الذي يعكس أصالة المكان.

وتتميز معروضات "كنوز مطروح" بأصالتها وجودتها العالية، حيث تعكس الصناعات اليدوية المعروضة الهوية البدوية العريقة لمطروح، مثل المشغولات الجلدية، ومنتجات الصوف، والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة الصحراوية، إلى جانب المنتجات الزراعية التي تشتهر بها مطروح.

ويُعد "كنوز مطروح" نموذجًا حقيقيًا  في دعم المنتج المحلي، والحفاظ على التراث، وتشجيع الصناعات الصغيرة، في ظل اهتمام القيادة المحلية بتفعيل دور المعارض في تنشيط الاقتصاد وتعزيز الروابط الثقافية بين مختلف ربوع مصر.

