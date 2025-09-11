تعليم الوادي الجديد ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة، برنامجًا تدريبيًا لصقل وتنمية مهارات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، في إطار خطة محافظة الوادي الجديد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الأداء الإداري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة المؤسسات التعليمية بكفاءة عالية، من خلال التركيز على تنمية القدرات القيادية والإشرافية للمتدربين.

وأوضح أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير المهارات القيادية، وتنمية القدرة على تحليل المشكلات ووضع الحلول المناسبة، واتخاذ القرارات السليمة في التوقيت الصحيح، إلى جانب تعزيز المشاركة الفعّالة في وضع الأهداف والخطط الاستراتيجية للقطاع التعليمي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن التدريب يتضمن أيضًا جلسات عملية وتطبيقية تساعد المشاركين على اكتساب خبرات مباشرة في مجالات الإدارة والتخطيط والرقابة، بما يسهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء في المدارس والإدارات التعليمية.

وأكد أن المديرية تحرص على توفير بيئة تدريبية متكاملة تتيح تبادل الخبرات بين المشاركين، بما يعزز من روح الفريق ويحفز على الإبداع والابتكار.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف مختلف الفئات داخل المنظومة التعليمية، بهدف إعداد قيادات شابة قادرة على استيعاب التطوير الجاري في قطاع التعليم.