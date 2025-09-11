قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وثائق مسرّبة تكشف: خطة فرنسية لتجهيز المستشفيات لـ "سيناريو الحرب"
إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
محافظات

تعليم الوادي الجديد ينظم برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التنظيم والإدارة، برنامجًا تدريبيًا لصقل وتنمية مهارات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، في إطار خطة محافظة الوادي الجديد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتطوير الأداء الإداري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة المؤسسات التعليمية بكفاءة عالية، من خلال التركيز على تنمية القدرات القيادية والإشرافية للمتدربين.

 وأوضح أن البرنامج يشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير المهارات القيادية، وتنمية القدرة على تحليل المشكلات ووضع الحلول المناسبة، واتخاذ القرارات السليمة في التوقيت الصحيح، إلى جانب تعزيز المشاركة الفعّالة في وضع الأهداف والخطط الاستراتيجية للقطاع التعليمي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن التدريب يتضمن أيضًا جلسات عملية وتطبيقية تساعد المشاركين على اكتساب خبرات مباشرة في مجالات الإدارة والتخطيط والرقابة، بما يسهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء في المدارس والإدارات التعليمية. 

وأكد أن المديرية تحرص على توفير بيئة تدريبية متكاملة تتيح تبادل الخبرات بين المشاركين، بما يعزز من روح الفريق ويحفز على الإبداع والابتكار.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف مختلف الفئات داخل المنظومة التعليمية، بهدف إعداد قيادات شابة قادرة على استيعاب التطوير الجاري في قطاع التعليم.

