الحكومة: نعمل على تطوير القطاع السياحي وتوفير كل التيسيرات للمستثمرين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الإشارة إلى خطة تطوير السياحة والاهتمام بقطاع السياحة بصفة عامة كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي تأتي في إطار الاهتمام بالسياحة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الاهتمام بقطاع السياحة يُعد خطة شاملة، مشيرا إلى أن الاهتمام يتجلى في عملية التطوير التي تُجرى لكل المواقع السياحية البارزة في مصر، خاصة في الساحل الشمالي الغربي وساحل البحر الأحمر، معلقا: «شاهدنا خلال الفترة الماضية عملية تطوير شاملة وتوقيع عدد من الاتفاقيات، كما نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في هذه المناطق، إلى جانب إنشاء منتجعات سياحية وتطوير مدن سياحية وعلى رأسها مدينة العلمين».

وتابع: «مدينة العلمين تشكل مصادر جذب سياحي قوية جدا إلى الاقتصاد المصري، فضلا عن السعي إلى تزايد أعداد السياح، والعمل على توفير كل التيسيرات للمستثمرين في المجال السياحي، إذ أن هذا القطاع الواعد يعد أحد القطاعات الرئيسية التي توفر فرص أعمال للمواطنين المصريين، كما تجذب عملة أجنبية».