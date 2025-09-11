قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيسة وزراء تونس: نسعى إلى تنفيذ شراكات كبيرة مع مصر

محمود مطاوع

أعربت سارة الزعفراني رئيسة وزراء تونس عن سعادتها بتواجدها بمصر وحسن الاستضافة من قبل الدولة المصرية .

وأضافت أنها التقت الرئيس السيسي ونقلت تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد لافتا إلى أن الرئيس السيسي ثمن جهود مسار الاصلاح في تونس لافتا انهم ناقشوا الملفات الاقتصادية المشتركة لافتا انهم يستهدفوا زيادة التبادل التجاري بين البلدين في الفترة المقبلة

واشارت رئيس وزراء تونس الى ان العلاقات بين مصر وتونس تاريخية 
كما اننا نسعي الي تنفيذ شراكات كبيرة مع مصر.

وقالت نثمن جهود الرئيس السيسي في مجال الاصلاح والنمو الاقتصادي

وبشان القضية الفلسطينية قالت ان ندعم الشعب الفلسطيني في حقه باقامة دولته علي حدود ١٩٦٧ كما اننا نرفض التهجير الشعب الفلسطينيين من ارضه ونثمن موقف مصر من القضية الفلسطينية.

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

