اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
البابا تواضروس: استضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يدعم صورة مصر
محافظات

قافلة أصول الخيرية توزع ماعز ومواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمطروح

ايمن محمود

نظمت جمعية أصول لتنمية المجتمع، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،   اليوم الخميس، قافلة مساعدات  لمنطقة العزيزية بسيدي براني، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمشاركة الأستاذة سناء ، نائب رئيس مجلس الجمعية. 

كما شهدت الفعالية حضور اللواء  آمون مرتضي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وسعد الطيب، نائب رئيس مركز ومدينة سيدى براني، الذي نائبا عن رئيس المدينة ومحافظ مطروح.

وأكدت الدكتورة رانيا رضوان، أن القافلة تقدم مساعدات يستفيد منها 300 شخص من سكان منطقة العزيزية غرب مطروح. 

وأشارت إلى أن المساعدات تشمل مواد غذائية وبطاطين وحلويات بمناسبة المولد النبوي الشريف، إضافة إلى توزيع ماعز لعدد 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في المنطقة.

بدوره، أشار اللواء آمون مرتضى أبو عمر إلى أهمية هذه المبادرات في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تسعى الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود تصل إلى جميع المناطق، بما فيها المناطق النائية.

وفي سياق متصل، نقل سعد الطيب تحيات اللواء خالد شعيب وسعيد الملاح، رئيس المدينة، معبرًا عن الشكر والتقدير لجمعية أصول على دعمها المستمر للمناطق الصحراوية غرب مطروح، والذي له أثر إيجابي كبير على حياة المواطنين في هذه المناطق المترامية الأطراف.

وأعرب الشيخ خير الله سعد من أهالى منطقة العزيزية عن شكرهم وتقديرهم لهذه القافلة التى تقدم مساعدات لكل أسرة بمنطقة العزيزية  وفتح مشروعات ماعز للسيدات  تساعدهن على تحسين المستوى المعيشي 

تأتي هذه القافلة في إطار جهود الجمعية لتعزيز روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجتمع، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزامها بالعمل الاجتماعي والتنمية المستدامة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قافلة

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

حزب الله

أول تعليق من حزب الله على بيان الداخلية السورية

هولندا وأسبانيا

هولندا وأسبانيا تستدعيان السفير الروسي لديهما بسبب بولندا

الكرملين

الكرملين: المناورات الروسية البيلاروسية لا تستهدف أحدا

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

