مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالإسكندرية

أحمد بسيوني

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة شاملة ودقيقة للاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور/ عربي أبو زيد، للتأكد من جاهزية المدارس بكافة مستوياتها واستقبالها للطلاب في بيئة تعليمية ملائمة.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس، ورفع كافة الإشغالات والأسواق العشوائية القريبة منها، بالإضافة إلى إزالة صناديق القمامة المتواجدة بجوار الأسوار حفاظًا على صحة الطلاب، كما شدد على تهيئة الفصول الدراسية والساحات الداخلية، وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بما يضفي مناخًا صحيًا وجذابًا، فضلاً عن تجهيز الملاعب المدرسية لتكون صالحة لممارسة الأنشطة التربوية والرياضية.

وأكد محافظ الإسكندرية على الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجديد وصيانة طفايات الحريق، والتأكد من توافر معايير الأمن والسلامة داخل المدارس، بجانب الاهتمام بنظافة دورات المياه، وشدد على أهمية التنسيق بين الأحياء والجهات المختصة لتهيئة البيئة المحيطة بالمؤسسات التعليمية بما يسهل حركة الدخول والخروج، إلى جانب التنسيق مع هيئة النقل العام لتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط التي تشهد كثافة طلابية عالية، ضمانًا لسهولة انتقال الطلاب، كما أكد المحافظ على متابعة توفير وجبات مدرسية صحية وآمنة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يحقق التوازن الغذائي ويحافظ على صحة التلاميذ.

وفي إطار الاهتمام بدمج الطلاب من ذوي الهمم، شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير التجهيزات الخاصة بهم في الممرات ودورات المياه، مع تخصيص كراسٍ متحركة داخل المباني المدرسية الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في العملية التعليمية بشكل كامل.

من جانبه، أوضح الدكتور/ عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الاستعدادات شملت الانتهاء من جميع أعمال الصيانة سواء الشاملة أو البسيطة، بالإضافة إلى إنشاء وتوسعة عدد من المدارس الجديدة التي أضافت ما يقارب 700 فصل دراسي جديد بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 34300 طالب، وأكد أن الكتب المدرسية وصلت بالكامل إلى المدارس دون ربط تسليمها بسداد المصروفات الدراسية، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من توزيع المعلمين وسد العجز من خلال النقل أو الندب الجزئي والكلي، بجانب توفير 30 ألف مقعد جديد لتلبية احتياجات الفصول، وفيما يتعلق بتنمية مهارات المعلمين، أوضح مدير المديرية أنه تم تدريبهم على المناهج المطورة في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، بما يضمن مواكبة التطوير التعليمي وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

الاسكندرية تعليم الاسكندرية العام الدراسي احمد خالد عربي أبوزيد

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

