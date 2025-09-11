البرلمان الأوروبي يدعو لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة وفتح المعابر الإنسانية بالكامل

دعا البرلمان الأوروبي، لوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة وفتح المعابر الإنسانية بالكامل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وطالب البرلمان الأوروبي، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في غزة.

وقال البرلمان الأوروبي:" ندعم حل الدولتين ونحث الدول الأعضاء على النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأضاف البرلمان الأوروبي: “ندعو لإعادة تمويل أونروا مع إشراف صارم على توزيع المساعدات في غزة”.

وتابع البرلمان الأوروبي:" ندعو لتحقيق شامل في جرائم الحرب والانتهاكات بغزة ومحاسبة المسؤولين عنها".