قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جرائم إسرائيل تتواصل.. جيش الاحتلال يواصل استهداف الأبراج في غزة

غزة
غزة
محمود محسن

شهدت مدينة غزة صباح اليوم، الخميس، تصعيدًا عسكريًا جديدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في استهدافات متفرقة استهدفت أحياء سكنية ومناطق للنازحين.

جيش الاحتلال: سنواصل استهداف الأبراج في غزة التي تشكل تهديدا مباشرا على قواتنا
أكد جيش الاحتلال أنه سيواصل استهداف الأبراج في مدينة غزة التي تشكل تهديدا مباشرا على قواته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قصفًا عنيفًا استهدف خيام النازحين قرب شارع اليرموك، أسفر عن استشهاد رضيعة ومواطن آخر، إلى جانب عدد من الإصابات الخطيرة، فيما أدى إطلاق نار عشوائي على مخيم البريج وسط القطاع إلى استشهاد طفل.

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى المعمداني سقوط شهيدة وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف حي الشجاعية شرقي المدينة، في حين استشهد مدني آخر برصاص الاحتلال أثناء انتظاره للمساعدات شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


تأتي هذه الهجمات بعد خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 18 مارس الماضي، والذي دام شهرين فقط، وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بعد 22 شهرًا من الحرب المتواصلة.

أبو شامة: إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق طموحات نتنياهو هدف إسرائيل الآن

أكد محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن إسرائيل تشهد منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 تحولات سياسية وعسكرية عميقة، معتبرًا أن هذا التاريخ يمثل نقطة مفصلية في تاريخ المنطقة، وأن تداعياته مستمرة على مختلف المستويات.

 

وفي مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أشار أبو شامة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قيادات من حركة حماس، لا تمثل فقط تصعيدًا ضد الحركة، بل تُعد ضربة مباشرة لدولة تلعب دور الوسيط في عملية السلام، وهو ما يمثل تغييرًا خطيرًا في قواعد الاشتباك الإقليمي.

 

قال أبو شامة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ أجندة سياسية طويلة الأمد، تشمل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، القضاء على المقاومة الفلسطينية، استعادة السيطرة على قطاع غزة، وتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

 

وشدد على أن حكومة نتنياهو الحالية تُعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وتعمل بشكل مباشر على تحقيق أهداف كانت تراود الحكومات السابقة، لكنها لم تنجح في تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية بشكل كامل.

 

اعتبر أبو شامة أن الدعم الأمريكي، لا سيما خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، منح إسرائيل تفويضًا مفتوحًا للتحرك بحرية في ملفات المنطقة، قائلًا:"هناك توافق أيديولوجي وفكري بين نتنياهو وترامب، والإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن استخدام القوة هو الطريق نحو السلام".

واختتم أبو شامة بأن استهداف قطر، رغم كونها حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، يحمل رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تؤمن بالمسارات التفاوضية، وتعمل على نسف أي دور عربي أو دولي في الوساطة، واعتبار السابع من أكتوبر نقطة نهاية للقضية الفلسطينية.
 

مدينة غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال مستشفى المعمداني مخيم النصيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

حسام غالي

لاعب الزمالك السابق يعلق على تصريحات حسام غالي بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

وزير الشباب والرياضة

صبحي يتابع عملية التطوير بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية

حسام غالي

الأهلي خيره علينا.. رد مثير من أسامة حسني على تصريحات حسام غالي

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد