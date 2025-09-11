قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عرض أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بمهرجان بردية اليوم

أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بمهرجان بردية
أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بمهرجان بردية
قسم الفن

تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقاقة والدكتورة مايا مرسى وزير التضامن يتم عرض أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة الدكتورة منى الصبان اليوم الخميس في ثاني ايام فعاليات مهرجان بردية السينمائي برئاسة عزة أبو اليزيد، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية في السادسة والنصف مساءا، ومن بين الأفلام الموعد إخراج كريم العريى وموزع البريد إخراج أحمد فايز وماذا بعد إخراج محمود فرج والخطاف إخراج يوسف سمير مقار ومفتاح المدفن إخراج رانيا أبو نعمة، وبعدها منصة لمناقشتها والعديد من الفقرات من إبداع الطلبة.

وانطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من عروض أفلام مهرجان بردية السينمائى فى دورة تحمل اسم الكاتب الكبير وحيد، حيث تم عرض الأفلام التالية:

الفيلم اليمنى اللجوء إلى النوم والفيلم المغربى افهمنى والفيلم العراقى المكالمة والفيلم المغربى لضمة أمل والفيلم المغربى موناش سيس والفيلم العراقى سلام والفيلم المصرى مرار بطعم الشوكلاته والفيلم المصرى الأدهم والفيلم المصرى النافذة والفيلم المصرى البلكونة والفيلم المصرى آية والفيلم المصرى بنج بونج والفيلم المصرى سيدة المسرح العربى والذى يحتل النصيب الأكبر من منصة المناقشة. 

وبعد الانتهاء من عروض الأفلام تم مناقشتها فى ندوة مع المخرج "أشرف فايق" والفنان "محسن صبرى" والناقد الفنى "أحمد سعد" مدير المهرجان وأدار الندوة المخرج "إسلام عصام" .

وانطلقت أول أمس فعاليات حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد، والتي أقيمت في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية وحرص على الحضور كل من نجله المخرج مروان حامد والفنانة الهام شاهين وهالة صدقي وسيمون ومحمد فهيم والمخرج خالد الحجر وشريف إدريس وبوسي شلبي وعفاف رشاد والكاتب محمد بغدادى والمنتج السعودى خالد الراجح.

 وخلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى أعربت الفنانة إلهام شاهين ضيفة شرف الافتتاح عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن هذا التعاون شكل علامات فارقة في مسيرتها الفنية.

وخلال حضورها فعاليات مهرجان بردية السينمائي، قالت شاهين: شرف كبير إني اشتغلت مع الأستاذ وحيد حامد، هو مش بس صديقي، هو أول من قدمني ووثق فيا وأنا لسه صغيرة، من خلال فيلم البريء، إخراج عاطف الطيب، واللي كان بيضم باقة كبيرة من النجوم وأنا كنت وجه جديد .

وأضافت: قدمني كمان في فيلم الهلفوت أمام الفنان عادل إمام، واشتغلت معاه في فيلم سوق المتعة مع الراحل محمود عبدالعزيز، وكلها علامات مهمة في حياتي، واتعلمت منه كتير .

واختتمت حديثها بالإشادة بموهبة وحيد حامد الاستثنائية، ودوره البارز في صناعة السينما المصرية، مؤكدة أن العمل معه كان محطة لا تنسى في مسيرتها الفنية.

وعرض خلال حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى فيديوهات لعدد من الفنانين والنقاد يتحدثون عن الراحل وحيد حامد التى تحمل الدورة بإسمه، منهم الناقدة الفنية علا الشافعي وطارق الشناوى وحسن الرداد ودرة وشيرين رضا وعبد العزيز مخيون والمخرج مروان حامد وآخرون.

 وحرص أيضا على حضور حفل الافتتاح المخرج مروان حامد والذى وجه الشكر  لإدارة مهرجان بردية السينمائى على إطلاق الدورة الثانية بإسم والده الذي مازالت أعماله حتى الآن تحمل رسائل هامة وتاركة بصمة كبيرة مع الجمهور. 

وقالت الفنانة هالة صدقي الراحل وحيد حامد قدم أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية  وقدم أهم أعمال تناولت الإرهاب. 

وكرم عدد من نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى دورة السيناريست الراحل وحيد حامد، منهم الفنانة هالة صدقى ومحمد فهيم وسيمون وشريف إدريس وبوسي شلبي والكاتب محمد بغدادى والمنتج خالد الراجح .

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائي، عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"،  تقديم الناقد الفني طارق الشناوى.

يقدم الكتاب الكثير من المقالات عن الكاتب وحيد حامد، ويرصد جميع أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية ولقطات من أجمل إبداعاته، وقام بتصميم الغلاف الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح".

وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية، وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى، ويخرج حفل الافتتاح محمد مبروك.

وقد قررت إدارة المهرجان أن المصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى" هو رئيس لجنة التحكيم واللجنة بعضوية كل من: المخرج "حسن عيسى" نائب رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والسيناريست الكبيرة "شهيرة سلام"، والفنان القدير "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة" رئيس تليفزيون فلسطين، والناقد والمؤرخ العراقى "مهدى عباس". 

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة"  كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير مجدى أحمد على، والموسيقار الكبير خالد حماد، والمصور السينمائى الكبير سمير فرج، والنجم محمد فهيم، والفنان السورى فراس نعناع.

أحمد هنو وزير الثقاقة مايا مرسى أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون منى الصبان مهرجان بردية مهرجان بردية السينمائي

