نمو التضخم الأمريكي إلى 2.9%.. وطلبات إعانات البطالة تقفز لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

تسارع معدل التضخم الأمريكي إلى 2.9% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقًا مع أغلب توقعات المحللين، فيما قفزت طلبات إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي لأعلى مسستوياتها منذ أربع سنوات.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادر اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي، وذلك بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران والسيارات والملابس.

من جهة أخرى، كشف تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة بمقدار 27 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي المنتهي في السادس من سبتمبر الجاري ليصل إجماليها إلى 263 ألف طلب، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021.

وكان خبراء قد توقعوا ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية بمقدار 2000 طلب فقط خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 235 ألف طلب.