إسقاط الجنسية المصرية عن عرفات محمد عيسى.. الأسباب تكشف المفاجآت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية عن عرفات محمد عيسى أبو زيد، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 37 الصادر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، قرار رقم 57 لسنة 2025، للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الجنسية المصرية.

نص القرار:

"قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 57 لسنـة 2025 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن عرفات محمد عيسى أبو زيد - من مواليد قنا بتاريخ 18/10/1981 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1447 هـ ( الموافق 4 سبتمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى