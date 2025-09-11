تفاصيل محاضرة عماد النحاس مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي

رفع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة الطوارئ القصوي استعداداً لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن النحاس يتحمل المسئولية بشكل مؤقت ويدرك أن هناك مدير فني جديد سيصل خلال ايام لكنه طلب من لاعبيه التركيز في مباراة انبي والبحث عن فوز يعيد الثقة المفقودة مع الجماهير التي لا تزال غاضبة من الخسارة امام بيراميدز.

وقال النحاس في محاضرة للاعبين ان الوقت لا يزال متاح والفرصة لم تنتهي بهدف العودة وتصحيح الأوضاع وعلي الأقل ضرورة الفوز بالمباريات الخمس المقبلة حتي توقف المسابقة من جديد في اكتوبر وهم انبي يوم الأحد ثم سيراميكا يوم 19 سبتمبر وحرس الحدود 23 والزمالك يوم 29 سبتمبر وكهرباء الإسماعيلية 5 اكتوبر.

