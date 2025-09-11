قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصروفات المدارس الرسمية لغات 2026 وتفاصيل أقساطها الأربعة ..قرار عاجل
فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-9-2025
قرار عاجل من الخطيب في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للأهلي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية
أهالي المرج يرفضون تحويل مدرسة الأندلس التجريبية من لغات لعربي.. ويطالبون بتدخل الوزير
الكليتان في جسد شيكا .. محامي وفاء عامر يكشف مفاجآت مدوية
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كان عاوز يعزمه على رقاق باللحمة.. ياسمين عز تكشف حقيقة خلاف حسام حسن ومصطفى محمد

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

علقت الإعلامية ياسمين عز على ما يتردد بشأن وجود خلافات بين الكابتن حسام حسن ومصطفى محمد؛ قائلة: "بالنسبة للناس المعترضين على الكابتن حسام حسن، إنتم زعلانين علشان إيه؟، انت سنغالي طيب ولا إيه علشان نفهم؟".
 


حقيقة الخلاف مع مصطفى محمد

وأضافت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر: "قالك علشان هو متخانق مع مصطفى محمد، هو مصطفى محمد اشتكالك وقالك أحميني منه؟، لا اشتكالك ولا اشتكالي هو ما اشتكاش بتخانقهم مع بعض ليه".


واستكملت الإعلامية ياسمين عز حديثها، قائلة: "وبعدين واحد اسمه الأنكوندا عمرك شوفت أنكوندا حد بيجي عليها؟، نلتزم الصمت ونبعد بالمسافات، الماتش اللي فات شوفت بعيني الكابتن حسام حسن بيسلم عليه والدنيا زي الفل، ولو أنت فاهم في حركة الشفايف كنت قريت شفايفه، عاوز تقريبا يعزمه على أكله رقاق باللحمة المفرومة ويجيبك تشوف علاقتهم اللي ممكن تكون أحسن من علاقتك بأخوك في البيت اللي أنت ممكن تكون بتسرق قميصه كل يوم".

حسام حسن ياسمين عز مصطفى محمد الإعلامية ياسمين عز

