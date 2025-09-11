كان عاوز يعزمه على رقاق باللحمة.. ياسمين عز تكشف حقيقة خلاف حسام حسن ومصطفى محمد

علقت الإعلامية ياسمين عز على ما يتردد بشأن وجود خلافات بين الكابتن حسام حسن ومصطفى محمد؛ قائلة: "بالنسبة للناس المعترضين على الكابتن حسام حسن، إنتم زعلانين علشان إيه؟، انت سنغالي طيب ولا إيه علشان نفهم؟".





حقيقة الخلاف مع مصطفى محمد

وأضافت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر: "قالك علشان هو متخانق مع مصطفى محمد، هو مصطفى محمد اشتكالك وقالك أحميني منه؟، لا اشتكالك ولا اشتكالي هو ما اشتكاش بتخانقهم مع بعض ليه".



واستكملت الإعلامية ياسمين عز حديثها، قائلة: "وبعدين واحد اسمه الأنكوندا عمرك شوفت أنكوندا حد بيجي عليها؟، نلتزم الصمت ونبعد بالمسافات، الماتش اللي فات شوفت بعيني الكابتن حسام حسن بيسلم عليه والدنيا زي الفل، ولو أنت فاهم في حركة الشفايف كنت قريت شفايفه، عاوز تقريبا يعزمه على أكله رقاق باللحمة المفرومة ويجيبك تشوف علاقتهم اللي ممكن تكون أحسن من علاقتك بأخوك في البيت اللي أنت ممكن تكون بتسرق قميصه كل يوم".