أحمد الجمال: جماعة الإخوان تحالفت مع العدو الصهيوني بالتظاهر أمام السفارات المصرية

محمود محسن

أكد الكاتب والمفكر أحمد الجمال، أن الوطن بالنسبة لجماعة الإخوان هي حفنة من التراب العفن، وحاولوا خداع الوطن بنظرية الإسلام، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تحالفت مع العدو الصهيوني في التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، بدلا من مهاجمة سفارات إسرائيل.

وقال أحمد الجمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك مؤسسات إخوانية تدفع 15 ألف دولار شهريا لمن يسبون مصر، وعلى رأسهم الإعلاميين والنشطاء، مختتما: هؤلاء الأشخاص تم تدريبهم على التفريق العنصري وضرب الداخل المصري، إلا أن المصريين لديهم استفاقة ووعي ضد هذه المخططات والدعوات الهدامة

وتابع الكاتب والمفكر أحمد الجمال، أن كل ما نراه من محاولات للانتقاص من دور مصر وتزييف دورها في المنطقة ضمن خطة (إسرائيل الكبرى)، لكن مصر تمكنت -رغم المشكلات التي تعانيها- من إنجاز ملف الإصلاح.

وأشار أحمد الجمال إلى أن إسرائيل تستهدف مصر بالأساس في المنطقة؛ باعتباره صراعا وجوديا لا حدوديا، مشيرا إلى أن الصهيوينة ترغب في تفكيك مصر وفقا لما جاء عندهم في سفر التكوين وسفر أشعياء.

